«Когда кажется – значит, не кажется»: Харламов поглумился над «философской философией» Бузовой

Ольга Бузова поделилась кадрами из шоу «Звезды в Африке». Это был отрывок, в котором она поучительно обратилась к игрокам и изрекла: «Когда кажется – значит, не кажется». Все участники закатились от смеха, включая и соведущего Бузовой, шоумена Михаила Галустяна.

Не остался в стороне Гарик Харламов. Резидент комедийного шоу на ТНТ взял отрывок с «крылатой фразой», порожденной Бузовой, и склеил с кадрами из фильма с Джейсоном Стетхэмом, который, просмеявшись, произносит: «Господи Иисусе, какая дичь!».

«Философская философия», — подписал свой ролик Харламов. А Стас Ярушин прокомментировал, вызвав сочувствие у многих: «Бро, я эту философию каждый день в Африке слушал».

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