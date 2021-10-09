Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео
Как выбрать экошубу на зиму
Видео

Конфуз в эфире Первого: Ольга Бузова забыла, в каком театре играла

На вопрос Ивана Урганта о названии певица даже не поняла, о каком храме Мельпомены идет речь.

Конфуз в эфире Первого: Ольга Бузова забыла, в каком театре играла
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица Ольга Бузова стала гостьей в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Девушка много рассказывала о своем творчестве, но оконфузилась, когда тема зашла про театральный дебют во МХАТе им.Горького.

Ургант не смог не затронуть театральную сторону творчества своей гостьи. Сначала он вспомнил, как в предыдущий визит к нему на шоу Бузова менялась местами с Хабенским – он вел «Дом-2», а она читала монолог из «Чайки», а затем развел руками, как быстро с того времени скакнула карьера теледивы: «Ольга Бузова оказалась на сцене театра, театральной актрисой».

«Какого театра?», — спросила у него гостья.

«Одного из лучших», — подсказал ей Ургант. А Бузова попросила его сказать, как он называется. И когда Иван протянул: «МХАТ имени…», девушка чуть не выдала «…Ольги Бузовой».

Ольга Бузова и Иван Ургант. Кадр из шоу «Вечерний Ургант» / Первый канал

Зал закатился от смеха. Но Ургант помог Бузовой вспомнить. Продолжив обсуждать театральный дебют во МХАТе им.Горького, Ургант признался, что не был удивлен ее появлению на сцене. И спросил, какие еще театры она собирается «захватить».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Бузова новостиБузова образНовости googleОльга БузоваПрограмма «Вечерний Ургант»