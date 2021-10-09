Конфуз в эфире Первого: Ольга Бузова забыла, в каком театре играла

На вопрос Ивана Урганта о названии певица даже не поняла, о каком храме Мельпомены идет речь.

Певица Ольга Бузова стала гостьей в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Девушка много рассказывала о своем творчестве, но оконфузилась, когда тема зашла про театральный дебют во МХАТе им.Горького.

Ургант не смог не затронуть театральную сторону творчества своей гостьи. Сначала он вспомнил, как в предыдущий визит к нему на шоу Бузова менялась местами с Хабенским – он вел «Дом-2», а она читала монолог из «Чайки», а затем развел руками, как быстро с того времени скакнула карьера теледивы: «Ольга Бузова оказалась на сцене театра, театральной актрисой».

«Какого театра?», — спросила у него гостья.

«Одного из лучших», — подсказал ей Ургант. А Бузова попросила его сказать, как он называется. И когда Иван протянул: «МХАТ имени…», девушка чуть не выдала «…Ольги Бузовой».

Зал закатился от смеха. Но Ургант помог Бузовой вспомнить. Продолжив обсуждать театральный дебют во МХАТе им.Горького, Ургант признался, что не был удивлен ее появлению на сцене. И спросил, какие еще театры она собирается «захватить».

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