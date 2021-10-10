«Это мамский вариант? Филей обтянула»: беременная Нюша в клубничном монокини сверкнула прелестями

Поп-дива в самое ближайшее время готовится подарить своему мужу Игорю Сивову еще одного малыша.

Певица Нюша воспитывает дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. Скоро в семье появится еще один ребенок. Певица находится на последних месяцах беременности. На днях они с мужем устроили пышную вечеринку с интерактивом. Будущие родители узнали пол их малыша. У пары появится сынишка, а у малышки Симбы — братик.

Примечательно, что интересное положение совершенно не мешает певице позировать в бикини. Так, на одном из таких пикантных фото Нюша предстала в клубничном монокини, показав, что ее «сдобные булочки» сзади совсем не уступают округлившему животику.

«Тот самый случай, когда булочки сзади больше животика», «Это движение — прикрыть пузико ручкой, небось, у Меган Маркл позаимствовали??», «Животик такой сладенький», «Материнство только красит», «Мулаточка на пляже», «Это мамский вариант? Филей обтянула», «Купальник шикарный, оттенок такой спелый! Ну просто ягодка», — пишут фолловеры.

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