Нюша раскрыла пол будущего ребенка

Исполнительница Нюша организовала праздник, на котором объявила пол своего будущего ребенка от бизнесмена Игоря Сивова. Видео с мероприятия знаменитость разместила в личном микроблоге.

Нюша собрала коллег, друзей и их детей. Певица вместе с помощниками украсили огромный зал воздушными шарами, а также пригласили на вечеринку аниматоров.

Арендуемое помещение вместило в себя два стола, которые буквально ломились от блюд.

Нюша устроила фотосессию со всеми гостями. Пока одни фотографировались, другие дарили будущим родителям подарки и просто общались с улыбающейся Нюшей.

У артистки был повод веселиться. Поскольку скоро она должна была узнать пол своего малыша.

Исполнительница вместе с мужем проткнули огромный шар, из которого полетели синие ленточки и конфетти. Это означало, что у пары будет мальчик.

Гости поздравили Нюшу и Игоря с будущим сыном. Многие друзья и поклонники певицы были уверены, что у звездной четы родится именно мальчик.

«Знала,что мальчик будет», «Ура! Сыночек!», «Мальчик! Вот это да!», — написали фолловеры Нюши в комментариях под роликом.

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