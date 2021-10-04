«Трусы меж тефтелей застряли»: беременная Нюша в трещащих стрингах повернулась к народу сдобным хачапури

Поп-дива покрасовалась в купальнике у бассейна, засветив, как изменилась ее располневшая фигура.

Певица Нюша в самое ближайшее время во второй раз станет мамой. Поп-дива готовится подарить своему мужу Игорю Сивову еще одного малыша. У пары подрастает дочка Симба. Для первенца артистка выбрала необычное и звучное имя. Как звездная красотка назовет младшего ребенка пока не известно. Нюша держит интригу, не раскрывая и пол будущего малыша.

Зато поп-дива активно постит в Instagram «горячие» снимки в мини-бикини, демонстрируя как изменилась ее располневшая фигура. Так, узкие трусики едва прикрывали «сочные булочки» певицы, а ее округлившийся животик и вовсе тянул тонкие тесемки вниз. Казалось, что Нюша просто проглотила арбузик.

«Стринги меж тефтелей застряли», «Сдобный хачапури оплыл», «Трусики трещат по швам. Вот-вот лопнут!», «Ягодички подсдулись, зато животик округлился», «Эффект беременности, когда попка исчезла», «Скоро похудеет! Они как родят тут же хоть на подиум», «Беременность красит! Расцвела», «Ну какая милашка», — пишут фолловеры.

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