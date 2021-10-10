Праздник без Меган и Гарри: герцоги Сассекские не поедут в Лондон

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. По этому случаю в день ее рождения, 1 июля, в Кенсингтонском дворце был открыт памятник. На мероприятии были ее сыновья – принцы Гарри и Уильям. Торжественное празднование перенесли на осень.

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские приедут в Лондон на торжество. Однако их пресс-секретарь подтвердила The Telegraph, что чета не будет присутствовать на предстоящем мероприятии.

На вечеринке, которая будет проходить в Кенсингтонском дворце во вторник соберутся около 100 гостей, включая друзей покойной принцессы Дианы.

Добавим, пока неизвестно, вернется ли принц Гарри вообще в этом году в Великобританию, так как он и его жена сосредоточены на работе.

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