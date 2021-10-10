Альтернатива найдена: Меган Маркл и принц Гарри придумали, как отметят юбилей королевы

В следующем году Елизавета II отпразднует 70-летие своего правления Великобританией.

В этом году Елизавета II отметила свое 95-летие, а в следующем отпразднует 70-летие правления Великобританией. Торжества запланированы на начало июня. По этому случаю все британцы получат четырехдневные выходные. А Меган Маркл и принц Гарри уже придумали, как отметят праздник, если не получат приглашения в Лондон от Ее Величества.

Королевский комментатор Нил Шон предположил, что пара могла бы организовать собственное благотворительное мероприятие в США.

«Гарри и Меган думают, что они могут что-то сделать сами — возможно, устроить грандиозную гала-вечеринку, какое-то крупное концертное мероприятие, собирая деньги на благотворительные цели», — цитирует Express эксперта.

Напомним, герцоги Сассекские уехали жить в США в апреле прошлого года, отказавшись от исполнения королевских обязанностей.

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