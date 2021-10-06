«Хорошо подчеркивает фигуру»: Анна Калашникова выбрала атласное платье в пол морского цвета

Исполнительница Анна Калашникова разместила на личной странице в Instagram свежее фото вечернего образа в синих оттенках.

Телеведущая подобрала длинное платье и переливающиеся аксессуары к нему. Стилист портала Teleprogramma.pro Надя Иванова оценила образ экс-подурги Прохора Шаляпина.

«Анна всегда была девушкой яркой, предпочитающей буржуазную роскошь тонкой изысканности. Поэтому это платье вполне в ее духе», — отметила стилист.

Модный эксперт назвала сильные стороны сверкающего образа Калашниковой. По словам Ивановой, вечерний наряд Анны получился довольно приемлемым.

«Мне нравится насыщенный синий цвет, крой платья. Он такой интересный. Хорошо подчеркивает фигуру Анны. Атлас и драпировка красиво смотрятся в движении. Здесь вопросов нет. Анна хорошо подобрала украшения и аксессуары. Этим она доработала образ в той эстетике, которая ей близка», — подчеркнула стилист.

Однако не обошлось без нюансов.

«Я придерусь к чашечкам платья. Сеточка, украшения и стразы имеют холодный оттенок. А чашечки на груди — бежевого цвета. Это смотрится как часть нижнего белья. Очень бросается в глаза и смотрится дешево. Смущают также длина и форма рукавов. Здесь нужно было использовать эластичную сетку по форме руки», — посоветовала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Получила высшее образование по специальности культуролог моды в Университете Культуры и Искусства в Санкт-Петербурге. Опыт в сфере фэшн составляет 19 лет.

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