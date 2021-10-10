«Как можно по ней не скучать?»: Киркоров назвал Пугачеву своим «главным и лучшим продюсером»

Как отметил поп-король, Примадонна не дает себя забыть никогда.

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своей бывшей жене певице Алле Пугачевой, с которой он в последние годы в напряженных отношениях.

«Судя из своего опыта. Дружба ничем хорошим не заканчивается, потому что все равно мы становимся бывшими. Не любимыми, а бывшими друзьями. Что гораздо обиднее. Алла на данный момент первый, главный и лучший продюсер в моей жизни. Как можно по ней не скучать? Она не дает себя забыть никогда. Я вижу ее красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за нее». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, за него не надо переживать. «Я рад и счастлив, что агентство, некогда созданное мной, сегодня дарит людям праздники, дарит праздники моим друзьям», — заявил Киркоров, который избавился от своего агентства праздников.

Напомним, что Алла Пугачева сейчас не общается с Филиппом Киркоровым. Что стало причиной их ссоры – неизвестно.

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