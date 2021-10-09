Киркоров заявил, что Пугачева уже 50 лет как номер один на эстраде

В третьем выпуске популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон» приглашенного гостя Филиппа Киркорова растрогала песня Аллы Пугачевой «Расскажите, птицы» в исполнении участника проекта Анатолия Цоя.

«Алла Борисовна уже 50 лет как номер один на эстраде. Это я с уверенностью заявляю. Дай Бог ей здоровья! И спасибо за те песни, благодаря которым у нас была прекрасная молодость», — трогательно отметил певец.

В конце 90-х вся страна говорила о романе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Они поженились в 1994-м и прожили вместе 11 лет. Как вспоминает артист, ему очень повезло, что он был супругом Аллы Борисовны.

Киркоров — один из мужей певицы, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения после разрыва.

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