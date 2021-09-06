По последним трендам: Валерия вслед за Ани Лорак вышла в свет в белоснежном костюме

Лето уже закончилось, но знаменитости еще продолжают наряжаться в одежды жаркого сезона. Трендом последних месяцев стал белый цвет, и среди поклонниц одежды светлых тонов оказалось немало знаменитых модниц. В частности, брючный костюм полюбила поп-дива Ани Лорак. В нем она отметилась на съемках совместного хита с Сергеем Лазаревым.

Вслед за Ани Лорак тренд на белое поддержала певица Валерия. Знаменитость выступила в белоснежном костюме свободного фасона на дне рождения подруги. Каким был ее образ в этот праздничный вечер, исполнительница показала подписчикам в Instagram.

«Поздравляли нашу дорогую Анечку», — сообщила звезда.

Полуприталенный силуэт жакета с мягкими лацканами дополнили брюки клеш – остромодная модель брюк в этом сезоне. Валерии надо отдать должное – знаменитость держит руку на пульсе трендов и не проходит мимо, когда появляется что-то свежее и интересное.

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