«Ах, как хороша»: Ани Лорак в блестящем платье-жакете сверкнула стройными ножками

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она привыкла много работать и каждый год гастролирует со своим шоу. При этом артистка успевает растить дочку Софию. После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она стала еще больше времени уделять своей внешности. Поклонники заметили, что певица постройнела. Более того, она стала чаще хвастаться фигурой в бикини.

27 сентября Лорак отметила свой день рождения. Ей исполнилось 43 года, во что с трудом поверили ее фанаты. Со знаменательным событием певицу поздравили друзья и коллеги. Сама она поделилась кадрами, на которых выступает на «Русском радио». Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) предстала в блестящем платье-жакете с поясом. Наряд позволил ей оголить стройные бедра.

Она исполнила свой хит «Удержи мое сердце». При этом Лорак не скрыла красоту фигуры. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многих взбудоражил ее безупречный вид.

«Какая красавица», «Лучшая», «Ну какой голос», «Непревзойденная красота», «Это платье идеальное», «Какие ножки, такая куколка», «Ах, как хороша», «Талия просто осиная», «43? Да не поверю», «Просто богиня! Так выглядеть нереально», «Голос вас прошибает до мурашек», «Милая Каролина, ваша фигура просто произведение искусства», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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