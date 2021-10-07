Младше нее и осыпает лепестками роз: Волочкова впервые так открыто показала нового бойфренда

Балерина призналась, что симпатия у них началась с первого взгляда.

Не успела Анастасия Волочкова заинтриговать в stories своего микроблога, что сидит у кого-то в нежных объятиях на коленях, как тут же посыпались вопросы, догадки, предположения. И балерина подтвердила – да, она в новых отношениях.

Чтобы развеять окончательно все сомнения со стороны злопыхателей, артистка решилась сама откровенно рассказать о своем возлюбленном. И сделала это в своей манере: не показывая лица мужчины, она снялась с ним на видео. Это их первое столь открытое видео вместе.

Бойфренд оказался чуть выше Анастасии ростом, зовут его Владимир, и он на 7 лет младше артистки.

«С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время, нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара», — заметила танцовщица.

На видео, которое показала Волочкова, мужчина осыпает ее лепестками роз. И счастливая, она бросается в его крепкие объятия.

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