Анастасия Волочкова подчеркнула тонкую талию алым платьем с кружевом

В последних публикациях артистки Анастасии Волочковой появилась фотография знаменитости с наградой за благотворительную деятельность.

Балерина позировала в ярко-красном платье с V-образным декольте и кружевом. Анастасия отдала предпочтение силуэтному наряду. Платье-«рыбка» подчеркнуло стройную талию Волочковой и зрительно сделало ноги танцовщицы еще длиннее.

«Получила орден великой княгини Елизаветы Романовой и благодарность за благотворительную деятельность. Спасибо матушке Ефросинии за приглашение. Это был званный гала-ужин, посвященный созданию дома для слепо-глухих детей. Ведущей вечера была непревзойденная Анна Николаевна Шатилова», — отметила Волочкова.

Поклонники Волочковой поздравили Анастасию с наградой и восхитились ее нарядом для вечернего мероприятия:

«Какая вы Анастасия стройная, красивая. Платье тоже шикарное», «Анастастя, часто вижу, что вы принимаете участие в благотворительных акциях. Вы большая молодец! И платье вам это очень идет».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова впервые открыто показала нового избранника. Возлюбленный артистки оказался чуть выше Анастасии ростом и на семь лет младше. Зовут бойфренда Владимир.

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