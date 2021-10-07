«У меня не было к ней любви»: Прохор Шаляпин сделал откровенное признание о Татьяне Дэвис

Артист объяснил, почему на самом деле начал отношения с канадской бизнес-леди.

Вдовец миллионерши Татьяны Дэвис признался, что не испытывал любви к умершей. Прохор Шаляпин ответил, почему женился на бизнесвумен.

Оказалось, в начале отношений исполнитель даже не подозревал, что может стать мужем юриста Татьяны Дэвис. Прохор отметил, что бизнес-леди просто импонировала ему и подходила по темпераменту.

«У меня не было к ней любви, кончено. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — признался Шаляпин.

Артист также заявил, что именно Татьяна настояла на браке. Дэвис было важно раньше подруги выйти замуж.

«Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрей», — рассказал Шаляпин в программе «Светская хроника» на 5-tv.ru.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин рассказал настоящую причину, почему Татьяна Дэвис не сразу обратилась к врачам после положительного теста на коронавирус. Выяснилось, что бизнесвумен продолжала ходить на тренировки и в салоны красоты с вирусом. Возлюбленная Шаляпина не хотела испортить медовый месяц себе и избраннику. У пары была запланирована поездка.

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