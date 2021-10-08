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Большой лжец: Прохор Шаляпин в 2007 году утверждал, что женится на Ирине Аллегровой

О прошлом музыканта рассказал журналист Денис Сорокин.

Большой лжец: Прохор Шаляпин в 2007 году утверждал, что женится на Ирине Аллегровой
Ирина Аллегрова. Фото: Globallookpress.com

Журналист Денис Сорокин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал о музыканте Прохоре Шаляпине и его прошлых похождениях.

Денис Сорокин
Денис Сорокин. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Прохор – большой врун. И он врал всегда. История с Татьяной Дэвис – это еще цветочки. Началось все с Ирины Аллегровой. В 2007 году на Первом канале они спели песню дуэтом, а потом он объявил, что женится на ней».

Денис Сорокин

Как отметил Денис Сорокин, тогда Ирина Аллегрова была просто в шоке. «Она же вообще подобный пиар не приемлет», — заметил Денис Сорокин.

Напомним, что жена Прохора Шаляпина канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла в Америке. При этом у некоторых есть большие сомнения, что певец не придумал всю эту историю со смертью любимой женщины.

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