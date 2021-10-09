«Чтобы у него была энергетика, как у Байкала»: Юлия Барановская рассказала, о каком муже мечтает

Как отметила телеведущая, мечтать всегда надо на полную катушку.

Телеведущая Юлия Барановская в шоу Елены Север рассказала, о каком мужчине она мечтает.

«Если бы был такой человек, с такой энергетикой, как у Байкала, то я бы уже давно вышла за него замуж. Это в принципе то, как я представляют себе мужа. Мы с Байкалом об этом разговаривали. Я попросила сделать солнышко потише и это произошло. Стояли я, фотограф, мой друг. Фотограф мне говорит: «Щуришься сильно». На небе не было ни облачка. Просто было ощущение, что кто-то диммер повернул. Я спокойно сфотографировалась. Там надо побывать и понять, о чем ты говоришь». Юлия Барановская

Как заметила Юлия Барановская, в этом мире, если хочешь мечтать, то надо это делать на полную катушку. «Мечтать наполовину не надо», — заметила она.

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Официально в браке они никогда не состояли.

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