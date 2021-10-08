«Ее папе нравится, как она танцует»: Барановская объяснила, почему ее дочь пришла на «Новые танцы»

Как отметила телеведущая, это была инициатива наследницы попробовать свои силы в рейтинговом проекте.

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, почему ее 13-летняя дочь Яна от футболиста Андрея Аршавина решила принять участие в шоу «Новые танцы».

«Это была инициатива Яны — танцевать. У меня были совсем другие планы. Но я кайфую от того, как она танцует, мне ужасно все нравится. Я думаю, что папе тоже нравится, как она танцует. Я практически не общаюсь с ее папой». Юлия Барановская

Отметим, что Яне уже не раз предлагали участвовать в разных проектах на телевидении, но она отказывалась. Девочка отмечала, что не хочет чего-то добиваться за счет родительской славы.

Напомним, что выступление Яны Аршавиной можно будет увидеть на канале ТНТ 9 октября. Начало в 21.00, сообщает «СтарХит».

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