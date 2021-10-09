Яна Рудковская в темно-морковном халатике оголила стройные бедра

Звездный продюсер Яна Рудковская похвасталась бесконечно длинными ножками в коралловом халатике на борту частного джета.

Рудковская игриво оголила загорелые ножки. Яна показала, как стильно одевается даже в самолете. Бизнесвумен выбрала шелковую накидку с запахом и длинными рукавами. Блондинка сделала фирменную укладку «голливудские локоны» и поставила стройные ножки на носочки, сидя в кожаном кресле.

К слову, по завтраку на борту самолета можно было понять, почему Рудковская такая стройная. Жена фигуриста Евгения Плющенко показала, чем питается во время перелета. Фрукты и ягоды, а также модные глянцевые журналы и пышный цветочный букет окружали Рудковскую.

«Улетели красиво и прилетели тоже», — отметила Рудковская.

Поклонники знаменитости восхитились роскошными снимками продюсера:

«Вы очень красивая! Ваш стиль изумителен!», «Правильно, так и надо летать и жить — красиво, жизнь одна, нечего ее тратить на экономию, «Спасибо за красоту».

Напомним, ранее Яна Рудковская предстала в дизайнерском платье модного дома Louis Vuitton. Знаменитость напомнила поклонникам фею полей и цветов.

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