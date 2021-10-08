Яна Рудковская в дизайнерском платье предстала в образе лесной феи

Жена фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — запечаталась возле зеленой конструкции в честь модного дома Louis Vuitton. Примечательно, что знаменитость продемонстрировала яркий наряд известного люксового бренда.

Яна не раз признавалась в любви аксессуарам и одежде Louis Vuitton. В гардеробе Рудковской полно нарядов этого бренда. Вот и в этот раз продюсер не смогла пройти мимо монограммы фэшн-лейбла размером в человеческий рост.

Яна покружилась у букв LV в платье с пышной юбкой из сетки с вышитыми цветами. Поверх наряда Рудковская надела приталенный черный пиджак. А заверишили образ знаменитости солнечный очки с крупной оправой.

«Какое шикарное фото», «Волшебная юбка», «Шикарный образ, вам очень идет», «Как же красиво!», «Фея цветов», «Какая прелесть, вы очень красивая», «Образ восхитительный», — написали восторженные поклонники Яны в комментариях под фото.

Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась своей идеальной походкой. Знаменитость продефилировала в платье-стаканчике в Лувре.

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