Двадцать сантиметров над землей: Иван Ургант предстал на шоу в туфлях стриптизерши

В минувшую пятницу в студии шоу «Вечерний Ургант» было смешно. В гости к шоумену пришла певица, телеведущая Ольга Бузова, которая преподала урок танцев на шесте, которые освоила сама не так давно.

При этом певица принесла для Ивана Урганта специальную обувь – туфли-стрипы, в которых танцуют на пилонах в стриптиз-клубах. Девушка позаботилась о том, чтобы пара была по размеру юмористу – у него 44-й. Когда Иван обулся, то встать просто побоялся – высота каблука составила 20 см.

«Это школа танцев на пилоне Ольги Бузовой», — развел руками шоумен. – «Меня можно вывезти, посадить около Казанского вокзала, и я буду поезда встречать и говорить: «Добро пожаловать в Москву!».

Шоумен едва смог встать и сделать несколько шагов, и то не отрывая ноги от пола. При этом он заметил, что его каблук намного выше, чем у Ольги.

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