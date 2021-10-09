«Не хочу будить этого демона»: Ургант запретил Бузовой петь у него на шоу

В большом пятничном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале среди приглашенных звезд оказалась телеведущая, певица Ольга Бузова. Девушка много рассказывала о своем грядущем шоу в «Крокусе», которое состоится в конце месяца.

Кроме того, расхваливая песни с нового альбома, который представила накануне. Он состоит из 21 композиции и стал третьим в ее творчестве. Иван Ургант поспешил уточнить, ее хит «Водица» с какого именно диска. И девушка тут же начала петь эту песню.

«Нет, ни в коем случае, я не хочу будить этого демона», — запретил ведущий своей гостье петь.

К слову, после беседы Бузова тоже не смогла порадовать вокалом гостей в студии. Вместо нее спела другая гостья – Юлия Зиверт.

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