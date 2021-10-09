«Ой, без юбки»: Валерия заставила поклонников понервничать, когда предстала в жакете и колготках

Певица Валерия в 53 года обладает фигурой на зависть. И может себе позволить даже мини-наряды, которые только лишний раз подчеркивают стройность и красоту звезды.

На очередном фото, которое опубликовала в микроблоге Валерия, она предстала в красном жакете и мини-шортиках. Но не многие поняли, что низ у певицы есть. Кому-то показалось, что она в одних колготках, и они изрядно понервничали.

«Красивая фоточка получилась, Лерочка,но…готовьтесь, сейчас начнут писать «Ой без юбки». Ножки супер», «Да, без юбки. В шортах она», «Некоторые и шорты не замечают», «Даже кресло покраснело», — взволновались в комментариях подписчики.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!