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«Ой, без юбки»: Валерия заставила поклонников понервничать, когда предстала в жакете и колготках

Подписчики не нашли на певице одежный низ.

«Ой, без юбки»: Валерия заставила поклонников понервничать, когда предстала в жакете и колготках
Валерия. Фото: Global Look Press

Певица Валерия в 53 года обладает фигурой на зависть. И может себе позволить даже мини-наряды, которые только лишний раз подчеркивают стройность и красоту звезды.

На очередном фото, которое опубликовала в микроблоге Валерия, она предстала в красном жакете и мини-шортиках. Но не многие поняли, что низ у певицы есть. Кому-то показалось, что она в одних колготках, и они изрядно понервничали.

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

«Красивая фоточка получилась, Лерочка,но…готовьтесь, сейчас начнут писать «Ой без юбки». Ножки супер», «Да, без юбки. В шортах она», «Некоторые и шорты не замечают», «Даже кресло покраснело», — взволновались в комментариях подписчики.

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