Мимо такой женщины не пройдешь: Валерия появилась на публике в алом жакете и кожаных шортах

Хромченко советовала оттенки красного тем, кто хочет быть заметным.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовала женщинам, которые отправляются на свидание или в то место, где хотят, чтобы их заметили, обратить внимание на наряды красных оттенков. Также ведущая рекомендовала не игнорировать красные помады.

«Поверьте моему опыту, если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, но при этом, чтобы меня никто не беспокоил, я использую ярко-красную губную помаду. И тогда я чувствую себя в центре внимания, но абсолютно спокойно», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Не исключено, что певица Валерия хотела быть замеченной (что важно lля артиста), когда выходила на публику в укороченном жакете с металлическими пуговицами алого цвета. Помада на ее губах была соответствующей. Яркий образ знаменитость завершила кожаными шортами и модными туфлями на толстой подошве.

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