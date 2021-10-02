Молодит и освежает: Рудковская послушалась Васильева и нарядилась в мандариновый костюм

Тренд на жизнерадостный яркий оттенок особенно актуален осенью.

Историк моды Александр Васильев ранее познакомил модниц с трендовым ярким цветом – мандариновым. Этот оттенок оранжевого отлично впишется в гардероб любой женщины, независимо от ее возраста и статуса.

«Цвет дает витаминное настроение, хорошую эмоцию, хороший правильный цвет лица. Вспоминайте об этом цвете, особенно осенью!» — рекомендовал эксперт.

Такой оттенок молодит и освежает. И Яна Рудковская послушалась совета Александра Васильева, примерив яркий мандариновый горнолыжный костюм. Подписчикам стиль и цвет очень понравились.

«Ярко, дерзко очень необычный стиль», «Какие яркие и насыщенные цвета», «Шикарно!», «

Как же они вам идут», «Вы так прекрасно выглядите», «Смотрю и восхищаюсь вами», «Шикарные и яркие фотографии», «Вам идет! Не хуже Диоровских!», — восторгаются фолловеры.

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