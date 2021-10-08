Ляйсан Утяшева похудела на 12 килограммов после отказа от сладкого

Телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что за два года похудела на 12 килограммов. Такого результата знаменитость добилась благодаря снижению сахара в своем рационе.

Ляйсан рассказала, что стала осторожнее со сладким. При этом спортсменка не садилась на жесткие диеты и редко позволяла себе съесть несколько долек шоколада.

«Конечно, не надо доводить до паранойи. В определенные (особенно наши девчачьи) дни можно и покапризничать, и шоколадку съесть. Да к тому же и не нужно убирать весь сахар из своего рациона, без него невозможно жить. И тут фрукты, ягоды, овощи нам в помощь», — поделилась Ляйсан.

«И напоследок, для таких же энтузиастов как я — приготовьтесь, что вас конкретно потрясет две недельки. Ведь не зря же говорят, что сахар — это наркотик нашего поколения», — предупредила жена Павла Воли.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева показала, как из двух носков и тряпочек сделать домашнюю беговую дорожку. Телеведущая подчеркнула, что ради стройной фигуры не обязательно покупать дорогие абонементы в тренажерный зал.

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