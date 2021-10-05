Дешево и сердито: Ляйсан Утяшева показала, как из двух носков и тряпочек устроить дома беговую дорожку

Жена Павла Воли посчитала, что в разгар пандемии самое время вспомнить про домашние тренировки.

В период самоизоляции Ляйсан Утяшеа активно вела видеоблоги, в которых давала краткие онлайн-курсы домашней физкультуры. Потом эта форма несколько потеряла свою актуальность из-за открытия спортзалов. И вот, в разгар новой волны пандемии коронавируса, спортсменка решила о них вспомнить вновь.

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В личном блоге она показала, как из двух тряпочек можно соорудить аналог беговой дорожки. Для этого правда нужно иметь еще довольно скользкий пол. Встав на эти тряпочки ногами, нужно просто передвигать их в разные стороны: одну вперед, вторую назад и так по очереди. Муж Ляйсан Утяшевой Павел Воля посоветовал также использовать вместо тряпок носки.

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