Олег Газманов после «Голос 60+» отправился в отпуск с женой

Артист признался, что устал за время проекта и наконец может насладиться отдыхом с любимой.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Олега Газманова появилась запись совместных сборов на отдых знаменитости и его жены.

Газманов отметил, что после окончания проекта «Голос 60+» он выбрался в Турцию в отпуск. Артиста сопровождала в путешествии жена Марина.

Исполнитель смонтировал памятные кадры с отдыха, а также полет и виды из окна самолета.

«После череды концертов и проекта «Голос 60+» мы с Мариной вырвались на отдых! На мою новую песню попробовал смонтировать видео. Мне обычно не нравятся мои клипы. А какие из них вам нравятся? И еще: стоит ли делать профессиональный клип на мой дуэт с Валерией или нет. Как думаете?», — поинтересовался артист у своих поклонников.

В ролике Газманова оказались кадры с бэкстейджа фотосессии в Бодруме. Прогулки по пляже и водные развлечения, романтические свидания — все это певец запечатлел и показал фолловерам.

Напомним, ранее подопечный Олега Газманова стал победителем этого сезона в шоу «Голос 60+». Самого артиста признали лучшим наставником.

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