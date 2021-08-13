«Самое главное – это доверие»: сын Газманова объяснил, почему к сорока годам так и не женился

Музыкант Родион Газманов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему к сорока годам так и не женился.

«Когда я искал любви, то это были отношения, где никто и никому не должен. Либо отношения, где я был уверен, что это навсегда. Мне не хочется ставить своих будущих детей в ситуацию, когда родители расходятся. Возможно, это причина, почему я до сих пор не женат».

Родион Газманов

По словам Родиона Газманова, ему хочется встретить человека, с которым рядом будет хорошо. «И с которым я буду до конца жизни. Я боюсь, что в моей жизни случится то, что случилось в жизни моих родителей — развод. Самое главное — это доверие и умение вести диалог. У моих родителей это было, но потом им не повезло. Такова жизнь, так случается. Со временем я стал проще к этому относиться», — заметил Родион Газманов.

Напомним, что сорокалетний Родион Газманов никогда не был женат. При этом ему часто приписывают различные романы.

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