«Волновался я за него»: Олег Газманов поздравил Михаила Серебрякова с победой в «Голосе 60+»

Исполнитель Олег Газманов разместил на личной странице совместную фотографию с победителем «Голоса 60+» — Михаилом Серебряковым.

Артист позировал с 79-летним ветераном Великой Отечественной войны. Михаил Серебряков выступил в финале «Голоса 60+» с песней «Моя любимая» и обошел по числу голосов остальных участников музыкального конкурса.

«Мой победитель! Михаил Ерофеевич Серебряков! 97 лет! Волновался я за него, конечно, ужасно. Но он хоть и передвигался с трудом, перед микрофоном стоял, как скала, как на последнем своем фронтовом рубеже!», — подчеркнул Газманов.

Олег Газманов добавил, что стал лучшим наставником за этот сезон.

«Народ поддержал его за чувство музыки, голос и волю, за его доброту и за то, что он из той «солдатской двужильной породы» (как он пел в своей песне). Спасибо всем, кто голосовал за Михаила Ерофеевича. Я думаю, что этим вы продлили его годы! И спасибо, что признали меня лучшим наставником!», — резюмировал артист.

Напомним, наставниками в проекте также стали Лайма Вайкуле, Стас Намин и Валерий Леонтьев.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.