«Еще не готова отпустить»: Альбина Джанабаева беспокоится за старшего сына

Жена Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева — дала большое интервью, в котором рассказала о своих детях. Знаменитость призналась, что очень переживает за старшего сына, который упорхнул из родительского гнезда.

Первенец артистки отправился на учебу заграницу. Константин уже давно повзрослел, однако его родительница не может с этим смириться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.