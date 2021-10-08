«Еще не готова отпустить»: Альбина Джанабаева беспокоится за старшего сына

Жена Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева — дала большое интервью, в котором рассказала о своих детях. Знаменитость призналась, что очень переживает за старшего сына, который упорхнул из родительского гнезда.
Первенец артистки отправился на учебу заграницу. Константин уже давно повзрослел, однако его родительница не может с этим смириться.
«Наверное, еще не готова отпустить его. Себя помню в 17 лет, меня уже ничто не могло вернуть в родительский дом. А с другой стороны, я, как мама, испытываю некий шок: мне кажется, все это не могло случиться так быстро, я имею в виду его взросление», — призналась Джанабаева в OK.
Младшему сыну Альбины исполнилось восемь лет. Мальчик пока живет с родителями. Лука играет сразу на нескольких музыкальных инструментах.
К слову, в 42 артистка родила еще одного ребенка. Вместе с мужем Валерием Альбина часто делится кадрами родительских хлопот. Именно третий ребенок помогает Джанабаевой отвлечься и меньше скучать по старшему сыну.
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