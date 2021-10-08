Сладко спит в коляске: Альбина Джанабаева вышла на прогулку с дочкой в осенний парк

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева в апреле этого года подарила своему мужу, известному вокалисту Валерию Меладзе дочку Агату.

Малышке скоро исполнится полгодика. Альбина Джанабаева некоторое время назад вышла из декрета и сейчас успешно совмещает материнские обязанности с самореализацией.

Альбина Джанабаева уже успела выступить на нескольких концертных площадках и спеть живьем во время эфира на радио.

Ну а все свободное время звезда, конечно, уделяет своим детям – двум сыновьям, Косте и Луке, и дочери Агате.

В сторис микроблога Альбина Джанабаева поделилась видео, которое сделала во время прогулки в парке с дочкой. В кадре – деревья с позолоченной листвой, аккуратные дорожки и коляска с маленькой Агатой.

Альбина Джанабаева мельком показала наследницу, которая, судя по всему, в этот момент сладко спала в своей коляске приятного оттенка кофе с молоком.

Напомним, на днях Джанабаева рассказывала, что старший сын Костя с ними больше не живет, он уехал учиться.

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