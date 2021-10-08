«Я была немного пьяна»: Адель рассказала, как познакомилась с новым бойфрендом

В 2021 году певица начала встречаться со спортивным агентом из NBA Ричардом Полом.

В новом интервью певица Адель поделилась подробностями личной жизни и рассказала, как познакомилась со своим нынешним бойфрендом, спортивным агентом Ричардом Полом.

Мужчина и женщина впервые встретились на вечеринке пару лет назад.

«Я была немного пьяна. И сказала: «Ты хочешь подписать меня? Я теперь спортсмен», — поделилась Адель с журналом Vogue. — А он такой забавный. Он танцевал. Все остальные просто сидели без дела, а он все время танцевал».

Певица отметила, что Ричард появился в ее жизни невероятно удачно. Какое-то время пара была просто друзьями, но в начале 2021 года все изменилось. В его компании Адель ощущает себя очень спокойно.

«Я не чувствую беспокойства, нервозности или измученности. Совсем наоборот. Это даже дико, — говорит она. — Я — 33-летняя разведенная мать сына, который для меня важнее всех. Меньше всего мне нужен рядом кто-то, кто не знает, где он находится и чего хочет. Я знаю, чего я хочу. И я действительно знаю, чего не хочу».

В том же интервью артистка поделилась, почему развелась с мужем-бизнесменом Саймоном Конекки, отцом ее ребенка. Адель отметила, что они не сделали друг другу ничего плохого. Но ей было важно, чтобы ее сын видел, как мать по-настоящему любит и любима, поэтому звезда пошла дальше по жизни в поисках своего счастья.

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