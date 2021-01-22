Адель и ее муж достигли соглашения о разводе почти через два года после расставания

Только в начале 2021-го певица и ее супруг договорились о том, как разделят имущество.

Певица Адель подала на развод со своим мужем-бизнесменом Саймоном Конекки еще в сентябре 2019 года, о своем решении расстаться супруги объявили еще раньше — в апреле. Но только сейчас, в начале 2021-го, они действительно приблизились к тому, чтобы окончательно развестись.

Как сообщает издание Us Weekly, только 15 января пока еще муж и жена подали в суд согласованное между ними соглашение о разделе собственности, долгов и опеки над сыном. Оба супруга представляли себя в этом процессе лично, без адвокатов, но договаривались через посредника. Процесс немного затянулся, а ведь пока судья не подпишет соглашение между мужчиной и женщиной, они официально еще муж и жена.

Напомним, что Адель начала встречаться с Конекки в 2011 году и скоро у них родился сын Анджело. Пара долго жила вместе и скрепила себя узами брака только в 2018-м, причем в тайне от общественности. Источники западной прессы сообщали, что к тому времени, как они создали семью, отношения певицы и бизнесмена уже больше походили на дружеские, чем на романтические. Адель решила развестись из-за «непримиримых разногласий», но обещала, что будет совместно с мужем воспитывать ребенка в любви и радости.

Как известно, после развода артистка заметно похудела и отказалась от имиджа милой толстушки.

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