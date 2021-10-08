Дело было в раздевалке: Бородина показала Муцениеце в бюстгальтере и позавидовала ее формам

Ксения Бородина участвует в телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале. Девушка тренируется по несколько часов в день, но призналась, что поправилась на два килограмма.
В раздевалке перед выходом на лед Ксения Бородина пообщалась с Агатой Муцениеце и осталась под впечатлением. Звезда сериала «Тобол», оказавшись перед ведущей «Дома-2» в бюстгальтере, засветила точеную фигурку, чем вызвала приступ зависти у коллеги по арене. Она включила камеру и начала снимать:
«У кого-то +2, а у кого-то… Посмотрите на ее прессак вообще! Я не хочу с тобой рядом на одном танцполе быть!», — позавидовала Бородина формам Муцениеце.
Муцениеце призналась, что за все время в «Ледниковом периоде» похудела на 5 килограммов. Это еще больше поразило Бородину.
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