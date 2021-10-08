«Ножки стали явно побольше»: Ксения Бородина показала фигуру и пожаловалась, что поправилась

Поклонники просят у телеведущей раскрыть секрет похудения, в то время как звезда, наоборот, набирает вес.

Ксения Бородина давно стала для многочисленной армии поклонников авторитетом не только в женско-мужских отношениях, но и иконой стиля, материнства и мудрости. К ней часто обращаются за советом, и девушка с удовольствием делится своим опытом.

Сейчас красотка участвует в шоу «Ледниковый период». И признается, что поправилась, в то время как остальные участники на фоне интенсивных тренировок вес теряют. Об этом Бородина пожаловалась в микроблоге. Она сняла свою фигуру на видео и сообщила:

«На весах +2 кг. Поэтому я не знаю, похудела ли я. Или не похудела, но что есть то есть, 2 кг точно в плюсе. Ножки стали явно побольше, даже попка. Я на весах 49, и это ужас», — оценила себя красотка.

Похоже, Ксения просто напрашивается на комплименты, ведь лишнее на ее фигуре или ногах вряд ли кто-то смог бы рассмотреть.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!