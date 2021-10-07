«Дешевит образ»: Ольга Бузова промахнулась, подпоясав пышное платье зеленым ремнем

Певица Ольга Бузова вместе с многими знаменитостями стала почетной гостей премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021. Красотка для выхода в свет решила соригинальничать и нарядилась в многоярусное платье с оборками.

В качестве аксессуаров красотка выбрала зеленый ремень, сетчатые перчатки в тон и туфельки на каблуке-рюмочке. Стилист Мария Хомякова оценила аутфит звезды и нашла массу недочетов в нем.

«Концепция образа не ясна: что конкретно хотела донести Оля, не считывается. Есть «налет» образа школьницы-выпускницы. Из того, что нравится в образе – портретная зона у Ольги оформлена стильно. Современный макияж в сочетании с лаконичной укладкой и минималистичными украшениями выглядит достойно данного мероприятия и, конечно же, Оли. Однако в образе есть большой нюанс: все элементы существуют словно отдельно сами по себе. Ремень составляет ритмическую пару с туфлями, но в контексте используемых оттенков он дешевит образ и выбивается на талии. Хотя сами по себе цвета современны», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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