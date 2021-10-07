Губерниев лишится дара речи: Ефимова взорвала Сеть, демонстрируя упругие бедра в стрингах-«невидимках»

Пловчиха запечатлелась на гавайском пляже в бикини, вытянувшись на носочках к небу.

Красотка-пловчиха Юлия Ефимова, по всей видимости, не торопится на этапы Кубка мира по плаванию, которые уже стартовали в начале октября. Она преспокойно нежится на гавайском солнышке и уже забронзовела настолько, что купальник на ее теле едва заметно.

Стоя на пляже, Юлия привстала на носочки и потянулась к небу, явив миру свои упругие бедра в стринга-«невидимках», который на первый взгляд не сразу заметны. Новое фото, которым поделилась «золотая рыбка» отечественного плавания, взорвало Сеть – подписчики Ефимовой не смогли пройти мимо и усыпали красотку комплиментами.

«Красотень», «Вот это да!», «Ого, вот это загар!», «Идеальная», «Кажется, вам удалось дотянуться до небес!», «Конфетка!», «Уффф!», «Невероятно», — пишут в комментариях.

Разумеется, множество вопросов было посвящено Дмитрию Губерниеву. Журналист регулярно комментирует снимки Ефимовой, и публика ждет, какой же будет его реакция на такой шедевр. Кто-то предположил, что он просто-напросто лишится дара речи.

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