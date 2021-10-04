Легко потерять, невозможно забыть: Юлия Ефимова в бикини с «дырявым» лифом-бандо засветила выпадающую грудь

Поклонники привыкли лицезреть чемпионку по плаванию Юлию Ефимову в купальниках. Но такой модели бикини на ней не увидеть ни на одном соревновании. Все потому, что комплект для плавания и загара не является спортивным.

Но Юлия Ефимова имеет в своей обширной коллекции купальников и такую модель – с «дырявым» лифом. Она покрасовалась на пляже в пикантном прикиде, засветив декольте, из которого едва не выпадает грудь из лифа-бандо. Такой купальник уж точно не для стартов и прыжков на соревнованиях – все прелести в нем легко потерять.

Напомним, 29-летняя Юлия Ефимова является серебряной и бронзовой финалисткой Олимпийских игр. В этом году она намеревалась собрать комплект в Токио, но что-то пошло не так. В итоге из Японии «золотая рыбка» уехала без наград.

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