Россияне отличились на этапе Кубка мира FINA по плаванию в Берлине

С 1 по 3 октября в столице Германии проходил берлинский этап Кубка мира FINA по плаванию. Всего на первые из четырех стартов подано 240 заявок от пловцов со всей планеты.

Россию на соревнованиях представили двое спортсменов – Владимир Морозов, бронзовый призер Олимпиады-2012, девятикратный чемпион мира, девятнадцатикратный чемпион Европы, трехкратный победитель общего зачета Кубка мира по плаванию (2016, 2018 и 2019 гг), а также Кирилл Мартынычев, финалист Олимпийских игр в Токио на дистанции 1500 м, победитель первенства Европы по плаванию.

За три дня, что длился этап, оба россиянина отличились на стартах. В первый же день Владимир Морозов стал третьим на дистанции 50 м кролем. Россиянин завершил заплыв за 21,15 секунды.

Во второй день берлинского этапа Кубка по итогам заплыва на 1500 м кролем Кирилл Мартынычев стал серебряным призером стартов. Спортсмен смог преодолеть дистанцию за 14 минут 37,11 секунды, ему не хватило 1,88 секунды, чтобы поспорить с немцем Флорианом Веллброком за лидерство.

Отметим, что в наступившем сезоне изначально было запланировано шесть этапов Кубка мира-2021. Однако ввиду сложившейся эпидобстановки в мире, было решено ограничиться всего четырьмя этапами.

Первый в Берлине уже прошел, следующий стартует Будапеште (Венгрия) с 7 по 9 октября. Затем пловцов ждут с 23 по 25 октября в Дохе (Катар) и с 28 по 30 октября в Казани (РФ). Все четыре этапа Кубка являются квалификационными на Чемпионат мира-2021 по плаванию в короткой воде, который стартует с 16 по 21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

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Отметим, что этапы Кубка мира FINA по плаванию – это не только возможность для спортсменов квалифицироваться на Чемпионат мира, но и неплохо заработать. Призовой фонд каждого из этапов насчитывает 224 тысячи долларов. Эта сумма по итогам этапа распределяется между двадцаткой пловцов с лучшими результатами.

К тому же, в результате всех четырех этапов будет выбрана десятка лучших пловцов, которым положены призовые в размере около 556 тысяч долларов.

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