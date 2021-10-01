Пышным противопоказано: как Анфиса Чехова подчеркнула стройность при помощи асимметричного платья

Анфиса Чехова похвасталась перед поклонниками в личном блоге новым белым платьем асимметричного кроя с объемным воланом по диагонали. Этот наряд она специально сшила под похудевшую фигуру.

В пандан к платью ручной работы она примерила туфли с бантами Jimmy Choo.

«Анфиса похудела и всячески пытается это подчеркнуть. Платье с воланом на ней смотрится хорошо, поскольку Чехова в хорошей форме. А вот девушкам с пышными формами это платье совсем бы не подошло, поскольку прибавляет пару лишних килограммов. Обувь сочетается только по цвету. Получился некий монохром, что на сегодняшний день является трендом. Единственное замечание — банты на обуви, на мой взгляд, лишние. Два объемных акцента в одном образе – перебор», — прокомментировал образ Анфисы Чеховой стилист Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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