Спит сладко-сладко: Подольская запечатлела малыша от Преснякова в кроватке

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской грядет большой праздник – первый день рождения их младшего сынишки Вани. Певица недолго скрывала беременность в прошлом году и быстро обнародовала свое «интересное» положение. А вот личико крохи родительница старается скрывать.

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Мальчик уже заметно подрос, еще чуть-чуть – и он перестанет помещаться в своей кроватке. Подольская показала, каким он уже стал, запечатлев сладко спящего Ванечку в колыбельке.

Напомним, Ваня стал вторым ребенком звездной четы, первенцу Артемию уже 6 лет, и он обожает своего младшего братика. Кроме того, у Преснякова есть сын от Кристины Орбакайте Никита, который в этом году отметил 30-летие.

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