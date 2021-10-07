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Спит сладко-сладко: Подольская запечатлела малыша от Преснякова в кроватке

Маленькому Ванечке скоро исполнится один годик.

Спит сладко-сладко: Подольская запечатлела малыша от Преснякова в кроватке
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской грядет большой праздник – первый день рождения их младшего сынишки Вани. Певица недолго скрывала беременность в прошлом году и быстро обнародовала свое «интересное» положение. А вот личико крохи родительница старается скрывать.

Мальчик уже заметно подрос, еще чуть-чуть – и он перестанет помещаться в своей кроватке. Подольская показала, каким он уже стал, запечатлев сладко спящего Ванечку в колыбельке.

Ваня Пресняков
Ваня Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Напомним, Ваня стал вторым ребенком звездной четы, первенцу Артемию уже 6 лет, и он обожает своего младшего братика. Кроме того, у Преснякова есть сын от Кристины Орбакайте Никита, который в этом году отметил 30-летие.

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