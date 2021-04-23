«Увидела Володю, летающего над быком»: Подольская вспомнила, как познакомилась с Пресняковым

38-летняя певица Наталья Подольская 10 лет счастлива в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым. А познакомились они задолго до свадьбы, в 2005 году, на съемках программы «Большие гонки» Первого канала. Это спортивно-соревновательное международное шоу с элементами экстрима. Подольская и Пресняков были в одной сборной.

«Это была первая программа, до этого она не снималась. Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — вспомнила Подольская, которая приняла участие в проекте «Загугли звезду».

Через три дня Пресняков вернулся к съемкам, и между ними пробежала искра. С тех пор они неразлучны. Спустя пять лет отношений Подольская поняла, что статус гражданской жены ее не устраивает. И она сама предложила любимому сыграть свадьбу. «Поставила к стенке и строго так: «Женись!» — смеется певица.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей — пятилетнего Артемия и шестимесячного Ванечку. «Володя — это мужчина моей жизни. Единственный и дай бог на всю жизнь», — призналась звезда.

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