«Очень хотела»: Подольская рассказала, почему не приняла участие в шоу «Маска»

Певицу подозревали в том, что она выступала в костюме Единорога.

38-летняя певица, жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская стала новой героиней проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Знаменитость лично ответила на те вопросы, которые обычно задают поклонники поисковикам в Сети.

Многие поклонники подозревали Подольскую в том, что она скрывается в костюме Единорога во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ. Девушка никак не комментировала эту догадку, получая тысячи комментариев от возомнивших себя детективами телезрителей. Как оказалось, девушка действительно могла стать одной из масок на популярном музыкальном шоу. Но увы, обстоятельства сложились иначе.

«Я очень хотела участвовать в шоу «Маска», безумно, но заболела ковидом и не смогла. Я сразу четко слышала голос Ирины Дубцовой под маской Единорога и мне льстило, что меня путали с ней», — призналась певица.

Единорогом действительно оказалась Ирина Дубцова. Скоро в шоу состоится второй полуфинал, где выступят оставшиеся участники – Змея, Крокодил, Неваляшка, Лама и Заяц. Кто именно станет победителем, а, самое главное, окажется под масками этих персонажей, гадать осталось недолго.

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