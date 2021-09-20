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Проиграли: Меган Маркл и принц Гарри не получили премию «Эмми»

Интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри было номинировано на «Эмми-2021».

Проиграли: Меган Маркл и принц Гарри не получили премию «Эмми»
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В марте этого года принц Гарри и Меган Маркл громко напомнили о себе. Они дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир на американском телеканале.

В двухчасовой беседе герцоги Сассекские рассказали некоторые шокирующие подробности жизни в Лондоне. Так, Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве, а принц Гарри уже давно мечтал уехать из дворца.

Меган Маркл и принц Гарри во время интервью Опре Уинфри
Меган Маркл и принц Гарри во время интервью Опре Уинфри. Март 2021 год. Фото: Global Look Press

Летом стало известно, что интервью было номинировано на премию «Эмми» в специальной категории. Правда, получить статуэтку герцогам не удалось. Победителем стал проект Стэнли Туччи «В поисках Италии». В рамках шоу актер путешествует по Италии и рассказывает историю региональных кухонь.

Напомним, пока Меган и Гарри находятся в декретном отпуске по уходу за малышкой Лилибет, которая появилась на свет в начале лета.

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