Проиграли: Меган Маркл и принц Гарри не получили премию «Эмми»

В марте этого года принц Гарри и Меган Маркл громко напомнили о себе. Они дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир на американском телеканале.

В двухчасовой беседе герцоги Сассекские рассказали некоторые шокирующие подробности жизни в Лондоне. Так, Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве, а принц Гарри уже давно мечтал уехать из дворца.

Летом стало известно, что интервью было номинировано на премию «Эмми» в специальной категории. Правда, получить статуэтку герцогам не удалось. Победителем стал проект Стэнли Туччи «В поисках Италии». В рамках шоу актер путешествует по Италии и рассказывает историю региональных кухонь.

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Напомним, пока Меган и Гарри находятся в декретном отпуске по уходу за малышкой Лилибет, которая появилась на свет в начале лета.

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