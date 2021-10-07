«Может быть, надо было похитить»: Корчевников расстроился, что в свое время не своровал невесту

Как отметил телеведущий, он прошляпил свое счастье.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» спросил совета у своей гостьи актрисы и певицы Екатерины Жемчужной, как правильно нужно похищать невесту.

«Я научу вас. Мы пойдем с вами воровать, кого скажете. Вместе пойдем воровать. Сначала, Боренька, надо влюбиться. Как влюбишься, так и подойдешь. Ты уже влюбился один раз», — заявила Екатерина Жемчужная.

«Было дело. Может быть, надо было похитить. Вот я прошляпил». Борис Корчевников

«Боря, у тебя все впереди», — заметила Екатерина Жемчужная.

Напомним, что Борис Корчевников никогда не был официально женат. При этом у него был роман с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Пара рассталась после нескольких лет отношений.

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