«Я плюшечка»: Пынзарь в кроп-топе и миниатюрных шортиках показала себя в максимальном весе

Дарья Пынзарь была одной из ярких участниц телепроекта «Дом-2» на ТНТ. Там она построила любовь с Сергеем Пынзарем, родила двоих детей и счастливо обустроилась в Турции после ухода с шоу. Но в этом году вернулась на «поляну».

Чету Пынзарей позвали на «Ю», где продолжилась телестройка, чтобы они помогали молодежи строить отношения. И пара согласилась, вернувшись в Москву. Красотка Дарья отчаянно бросилась худеть, чтобы в кадре выглядеть стройной. Для желаемой цифры на весах ей потребовалось скинуть 10 килограммов. И она показала, как выглядела с «лишним» весом.

«Тут я прям плюшечка», — уверена красотка. – «Это мой максимальный вес в моей жизни, не считая беременности, и, как видите, живота все равно нет».

Пынзарь времен пышных форм в кроп-топе и миниатюрных шортиках позировала себе в зеркале. Вряд ли бы кто-то заметил, что у девушки что-то не то с весом, если бы сама Пынзарь на этом не настаивала.

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