«Цвет очень приветствуется»: Куркова вышла на променад в нежном пальто оттенка экрю

Равшана Куркова отметилась на променаде по Москве в пальто нежного цвета экрю. Этот тон в настоящий момент весьма актуален, о чем рассказывала ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Также этот оттенок называют цветом миндального молока.

«Цвет миндального молока нынешний сезон очень приветствует, он давно не появлялся на подиумах», — заметила Эвелина.

Вместе с тем, ведущая предостерегла дам от желания сочетать разные оттенки белого в одном комплекте, в этом случае более чистый тон будет довлеть над тем, что имеет примеси, показывать его не в лучшем свете — грязновато. Поэтому, если и составлять монохром, то в идеальном едином колоре.

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