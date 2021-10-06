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«Цвет очень приветствуется»: Куркова вышла на променад в нежном пальто оттенка экрю

Этот тон ранее рекомендовала Эвелина Хромченко.

«Цвет очень приветствуется»: Куркова вышла на променад в нежном пальто оттенка экрю
Равшана Куркова. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Равшана Куркова отметилась на променаде по Москве в пальто нежного цвета экрю. Этот тон в настоящий момент весьма актуален, о чем рассказывала ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Также этот оттенок называют цветом миндального молока.

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana/

«Цвет миндального молока нынешний сезон очень приветствует, он давно не появлялся на подиумах», — заметила Эвелина.

Вместе с тем, ведущая предостерегла дам от желания сочетать разные оттенки белого в одном комплекте, в этом случае более чистый тон будет довлеть над тем, что имеет примеси, показывать его не в лучшем свете — грязновато. Поэтому, если и составлять монохром, то в идеальном едином колоре.

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