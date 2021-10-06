«Какая шевелюра у парня»: Мария Горбань показала двухмесячного сына

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Горбань появилась свежая фотография знаменитости с младшим ребенком на руках.

Горбань вязла свой маленький «комочек счастья» и сделала фото сына со спины. Мария отметила, что Нилану уже исполнилось два месяца. Еще недавно Горбань делилась кадрами из Майами, где рожала второго ребенка. А теперь знаменитость наслаждается материнством в Москве.

«У любви есть запах шоколада. Нилан, два месяца», — подписала снимок малыша Горбань.

«У малышей и правда особый запах», «Лапушка, какой маленький», «Запах счастья», «Сладкое счастье», «Так трогательно, милый ангелочек», «Какие вы волосатые», «Такой пушистик, прелесть!», «А прическа какая! Счастья и здоровья! Пусть растет сыночек отличным парнем!», — написали поклонники Марии в комментариях под фото.

Напомним, ранее Мария Горбань показала свой новый загородный дом. Подмосковный особняк уже почти готов. И скоро звезда сериала «Кухня» переедет в роскошное жилище вместе со своей семьей.

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