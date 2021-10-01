Мария Горбань поддержала тренд на кожаные ботфорты

Актриса прогулялась по магазину в актуальных сапогах до середины бедра.

Жена кинооператора Кирилла Зоткина- Мария Горбань — разместила на личной странице в Instagram фото своего модного прочтения популярных ботфорт.

Отметим, что в последнее время модницы всех возрастов демонстрируют длинные сапоги из кожи. Глянцевые и матовые — не важно. Главное — полностью обтянуть ножки.

Так, ранее ботфортами похвастались телеведущая Ксения Бородина и модель Анна Заворотнюк. Также певица Виктория Дайнеко часто выбирает высокие сапоги для своих образов.

Что касается выбора Горбань, артистка отдала предпочтение длинным сапогам с закругленным мысом. Матовые ботфорты Мария скомбинировала с шоколадными колготками и шортами из кожи. Блондинка дополнила образ нежно-розовой блузкой с пышными рукавами. Объемную рубашку актриса слегка расстегнула. А на пояс повесила кожаную мини-сумку под цвет обуви.

Напомним, ранее Мария Горбань предстала в образе длинноволосой блондинки. После небольшого декретного отпуска актриса решила обновить имидж.

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